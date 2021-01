Il Sona cerca il doppio colpo: dopo Maicon vuole un altro ex Inter! Tentativo per Lucio

Colpaccio del Sona, club veneto di Serie D, che riesce ad ingaggiare uno dei pilastri dell’Inter del Triplete. Maicon è infatti pronto a firmare il suo contratto con la nuova squadra e a rimettersi in gioco all’età di 39 anni. Ma il Sona non sembra volersi fermare qui e cerca addirittura il colpaccio numero due: secondo quanto riporta Andersinho Marques, giornalista brasiliano, la società di Verona sarebbe infatti pronta ad un tentativo per un altro ex nerazzurro, ovvero Lucio. Sarebbe una doppia operazione davvero clamorosa che ricostruirebbe metà della gloriosa difesa dell’Inter del 2010.