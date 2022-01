Granovskaia furiosa. Inter-Lukaku difficilissima: “C’è un’unica soluzione”

La posizione del centravanti è delicata, Tuchel lo ha punito lasciandolo fuori, per quanto tempo lo deciderà con la spietata Granovskaia

E' stato il nome del mercato estivo 2021 e lo sarà probabilmente anche per quello invernale 2022: Romelu Lukaku, dopo le sue recenti dichiarazioni, è al centro di numerose voci già dopo pochi mesi dal suo arrivo al Chelsea. Questo lo scenario sul suo futuro dipinto dal Corriere della Sera: "L'attaccante vorrebbe tornare all'Inter, l'operazione è difficilissima, ci sono troppi fattori da incastrare (soldi, equilibri di spogliatoio, formula) e non ultimo l'ok del Chelsea, al momento per niente disposto ad accontentare il giocatore dopo le esplosive dichiarazioni e, soprattutto dopo aver speso 115 milioni in estate per acquistarlo dall'Inter, oltre ai 12 milioni netti d'ingaggio a stagione.