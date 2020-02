Opta – Inter, Lukaku è il tuo flipper: è il secondo giocatore nella storia a…

Altro gol questa sera per Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter ha impreziosito l’esperienza in Europa League con due gol in altrettante partite. Per il momento almeno. E si tratta di un risultato importante, come sottolineato dalla statistica proposta da Opta: “Romelu Lukaku è il secondo giocatore nella storia dell’Inter a segnare almeno 2 gol in quattro competizioni differenti in una singola stagione in nerazzurro (escl. preliminari); in precedenza ci è riuscito solo Samuel Eto’o nel 2010/11. Flipper”.