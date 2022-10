Lukaku scalpita e vuole riprendersi l’Inter: oggi in gruppo. Con la Fiorentina…

Romelu is back. Lukaku è pronto a tornare, per la gioia di Simone Inzaghi e di tutto il mondo Inter: la gestione prevista per Firenze

Alessandro Cosattini

Romelu is back. Lukaku è pronto a tornare, per la gioia di Simone Inzaghi e di tutto il mondo Inter. Big Rom finalmente vede il rientro e ha nel mirino la Fiorentina sabato, per riassaporare quel campo che manca ormai da agosto dopo la distrazione ai flessori della coscia sinistra accusata. “Pronto a rientrare, per riprendersi l’Inter. E tenersela stretta il più a lungo possibile”, sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi.

La gestione per Firenze

“Ieri il belga si è allenato per l’ultima volta da solo, per l’ultima tappa di un lavoro propedeutico a unirsi al lavoro di gruppo oggi, con elevate possibilità di rivederlo nella lista dei convocati già per il match contro la Fiorentina. Lukaku scalpita, ha voglia di riprendersi il tempo perduto e di dare il suo contributo alla squadra, che ha seguito con passione e sofferenza dalla tribuna nell’ultimo mese e mezzo. L’Inter intanto si è ripresa, ha ritrovato gli equilibri giusti e cambiato anche l’atteggiamento: ora sembra davvero pronto a riabbracciare il suo totem belga”, si legge sulla rosea.