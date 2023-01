Inter, Lukaku ha imparato una cosa in questi mesi. Per la prima volta ha…

Il big match contro il Napoli per Romelu Lukaku potrebbe rappresentare la gara della svolta. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata dagli infortuni, l'attaccante belga ha voglia di riscatto. "Se c’è una cosa che Lukaku ha imparato in questi mesi sull’altalena è l’antica arte della pazienza. Non è mai stata una dote della casa", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Raccontano che sin da bambino il piccolo Romelu fosse smanioso. Voleva giocare, correre e segnare in ogni occasione, ma l’infortunio più grave della carriera ha imposto un cambiamento filosofico. Ha riscritto le priorità almeno per questa stagione. Rom ha dovuto per la prima volta mordere il freno e guardare per mesi da fuori i compagni in questa stramba annata. Dopo il guaio al tendine del flessore, Romelu ha spinto per tornare prima possibile e ripensandoci, forse, sarebbe servita più prudenza".