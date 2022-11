Inter, progressi per Lukaku: sarà nella lista dei 26 convocati del Belgio. Domani…

Romelu Lukaku sarà nella lista dei 26 convocati del Belgio. Le dichiarazioni del c.t. Roberto Martinez ("Se è in condizione di partecipare a una delle prime tre partite, è un giocatore di cui abbiamo bisogno. Se non può, non sarà con non noi") erano suonate come un campanello d'allarme. Invece per Big Rom la speranza di esserci in Qatar è molto alta. "Dopo l'esame fatto ieri, Romelu Lukaku è ancora in corsa per partecipare al Mondiale in Qatar. Attenzione: in corsa, non certo di esserci al 100%. Le terapie fatte con lo staff della nazionale belga hanno portato l'attaccante a fare dei progressi, ma ancora non ha messo piede in campo per correre", riporta la Gazzetta dello Sport.