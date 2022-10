Inter, dopo quasi 50 giorni riecco Lukaku. Test ok domani? Ecco il piano

L'attaccante belga si sottoporrà a nuovi esami venerdì, per valutare se è pronto al grande ritorno in campo

Dopo il pareggio contro il Barcellona, il ritorno al gol di Lautaro Martinez e un Edin Dzeko in splendida forma (e di recente a quota 101 reti in Serie A TIM), l'argomento che tiene banco in casa Inter è il recupero di Romelu Lukaku. L'attaccante belga si sottoporrà a nuovi esami venerdì, per valutare se è pronto al grande ritorno in campo. Lo riferisce DAZN.