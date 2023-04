CdS – Inter, sì cambi ma non 9 come nelle ultime: “Lukaku sicuro titolare e con lui…”

Maglia da titolare in vista per Romelu Lukaku contro la Lazio: ecco le novità di formazione che prepara Inzaghi nella sua Inter

Dubbi sulla formazione di casa Inter che affronterà la Lazio domenica. Riguardano il centrocampo, ma non soltanto secondo il Corriere dello Sport. La sfida chiave per la corsa Champions si avvicina e sono scattate le prove per Simone Inzaghi e i suoi: “Cambi ce ne saranno, evidentemente, ma non saranno 9 come nelle ultime due uscite. E attenzione anche a quello che potrebbe accadere in attacco.