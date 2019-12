Di Canio: “Lukaku? Non è un top e la partita di ieri ha confermato quanto penso”

Negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio è tornato a parlare di Romelu Lukaku: “Un tifoso qualsiasi ragiona di pancia sul mio ‘panterone moscione’, senza andare nel merito. Lukaku sarà straordinariamente importante per il gioco, farà oltre 20 gol, ma la partita di ieri conferma quello che ho detto: tutti lo hanno esaltato per i due gol, per cui vuol dire che erano dubbiosi. Non ha mai avuto problemi nel fare il forte con i deboli, che non è facile, anzi. Se un giorno farà gol decisivi con le grandi, cosa che non è successa mai in Inghilterra, dirò che da grande giocatore sarà diventato top. In questo momento non lo è.