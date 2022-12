Inter in lutto, morto Rinaldo Ghelfi. Il club: “Pensiero commosso ai suoi cari”

Scomparso in giornata l'ex vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione nerazzurro

In questi minuti il club nerazzurro ha diffuso un messaggio di cordoglio per l'accaduto. Questo il testo: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rinaldo Ghelfi. Sotto la presidenza di Massimo Moratti è stato vice presidente e membro del Consiglio di Amministrazione. A lui e a tutti i suoi cari va l'affetto e il pensiero commosso del Club e di tutta la famiglia nerazzurra".