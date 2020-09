GdS – Inter, macigno da 41 milioni lordi: in 3 senza neanche un’offerta. E Perisic…

Il mercato dell’Inter dipende dalle cessioni. Il club nerazzurro deve prima piazzare i giocatori in esubero e fare cassa e poi pensare ai possibili ingressi.

“L’Inter ha un macigno da 41 milioni di ingaggi lordi di cui si libererebbe volentieri, anche per racimolare quel tesoretto utile a dare la caccia a un grande colpo come Kanté.

Il mancato riscatto del Bayern di Perisic complica i piani di Marotta e Ausilio, che speravano in un incasso da almeno 15 milioni per il croato, ora a tutti gli effetti a disposizione di Conte. Ranocchia nei prossimi giorni può seguire Godin, ormai alla porta in direzione Cagliari, e sistemarsi nella vicina Genova da Preziosi.

I nerazzurri lascerebbero gratuitamente il cartellino del centrale per liberarsi del suo ingaggio. Non si concretizzano offerte concrete invece per Joao Mario, Dalbert e Asamoah, tutti fuori dalle idee di Conte ma bloccati a Milano da un mercato al ribasso e ingaggi difficili da pareggiare per le pretendenti che si sono fatte avanti”, spiega La Gazzetta dello Sport.