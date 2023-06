Repubblica – Inter, mani su Frattesi: c’è fretta di chiudere. Due nomi caldi in uscita

Un summit che ha portato i suoi frutti: Inter e Sassuolo corrono verso l'accordo definitivo per Frattesi, con il Sassuolo che ha chiesto come contropartita il centravanti Samuele Mulattieri, in prestito nell'ultima stagione al Frosinone neopromosso in Serie A. Frattesi, sul quale c'è il pressing forte di Juventus, Roma e Lazio, ha dato l'ok al trasferimento in nerazzurro: il procuratore e la società hanno raggiunto una bozza d'intesa.

L'Inter vuole fare in fretta, intende chiudere la trattativa per evitare un ritorno di fiamma della Juventus, che già nei prossimi giorni tornerà a contattare il Sassuolo per superare il club di Zhang. I nerazzurri, però, potrebbero decidere di far entrare il 23enne in squadra dopo una cessione. I nomi più caldi sono quelli di Brozovic (richieste in Arabia Saudita) e Barella (il Newcastle ha offerto 58 milioni)", si legge.