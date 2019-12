Inter, i giocatori hanno seguito alla lettera il mantra di Conte

Lungo approfondimento sulla Gazzetta dello Sport di oggi a proposito dell’Inter. Questo uno stralcio: “Conte non può che essere contento: oggi finirà l’anno con un doppio allenamento, giusto per ricominciare subito con l’acceleratore premuto in vista della sfida del San Paolo contro il Napoli, la sera della Befana. Perché i numeri super si raggiungono più facilmente se la tensione resta sempre altissima. Un altro mantra di Antonio è il «noi prima dell’io»: beh, se guardiamo il numero dei marcatori e quello degli uomini assist, i nerazzurri hanno seguito alla lettera le parole del loro allenatore. Con tredici e tredici, l’Inter fa meglio di tutti, arrivando prima dell’Atalanta in entrambi i casi. Gasperini batte Conte alla voce gol fatti (43 a 36), anche se quest’anno i nerazzurri interisti sono i più precisi: il 54% dei loro tiri, infatti, centra la porta”.