TS – Inter, per i numeri è una marcia trionfale. Il paragone con le altre big d’Europa

I big match — In campionato i nerazzurri hanno già disputato - e vinto - a Napoli per 3-0, a Torino contro i granata con lo stesso risultato, a Bergamo contro l’Atalanta per 2-1 e all’Olimpico contro la Lazio per 2-0, ottenendo un punto allo Stadium nell’1-1 contro la Juventus. In casa la manita al Milan ha certificato ulteriormente una superiorità schiacciante nell’anno solare, con 5 derby disputati e 5 vittorie nerazzurre. Mentre il 4-0 rifilato alla Fiorentina e il 2-0 al Monza hanno portato in dote 6 punti senza apparenti difficoltà. Un discorso che vale anche per l’1-0 contro la Roma, battuta di misura, ma con merito oggettivo. A posteriori quindi quel 2-2 così criticato contro il Bologna – con l’Inter avanti 2-0 – merita forse, visti i risultati della squadra di Thiago Motta, un’analisi differente. E certamente ulteriori applausi alla prestazione degli emiliani. Un percorso che viene da lontano, col lavoro di Inzaghi che oggi sta portando i suoi frutti. Se infatti è vero che lo scudetto vinto dal Milan di Pioli ha lasciato nell’Inter una ferita ancora aperta e che deve essere tutt’ora rimarginata, è altrettanto vero che i due trionfi consecutivi in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana abbiano contribuito a creare quella mentalità vincente che ora è sotto gli occhi di tutti. Per un ruolino di marcia che fa impressione anche se paragonato ai top campionati europei.

Le altre big d'Europa — L’Inter vanta infatti i migliori risultati, sempre tenendo conto delle gare contro le prime dieci della classifica. L’Arsenal, primo in Inghilterra con 35 gol fatti e 15 subiti, ha perso fuori casa per 1-0 sia contro l’Aston Villa, terzo, che contro il Newcastle, sesto. E pareggiato pure 2-2 contro il Tottenham, quinto e il Chelsea, decimo. In Spagna il Girona (che ieri sera ha risuperato il Real Madrid grazie alla vittoria sull’Alaves) ha pareggiato contro Real Sociedad (sesta) e Athetic Bilbao (quinto). E perso contro il Real, secondo. In Germania la capolista Bayer Leverkusen (42 gol realizzati, 12 subiti) è stata fermata sul pareggio da Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Stoccarda, ossia dagli altri team rivali per la corsa al titolo. Infine in Francia il PSG, che di gol ne ha segnati in totale 39 e presi 13, ha perso contro il Nizza, secondo, e pareggiato con Lille, quarto. Ergo, vuoi o non vuoi, i numeri dicono Inter”, si legge.

(Fonte: Tuttosport)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.