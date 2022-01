Inter, Marelli: “Squalifica Calhanoglu? Ecco cosa succede con lo 0-3 e i ricorsi”

L'ex arbitro si esprime così a DAZN sul caso di Hakan Calhanoglu, che avrebbe dovuto saltare la gara di Bologna per squalifica

Intervenuto negli studi di DAZN, Luca Marelli, ex arbitro, si è espresso così sul caso di Hakan Calhanoglu, squalificato contro il Bologna e che potrebbe, a detta sua, scendere in campo contro la Lazio: "Vediamo il giudice sportivo, fino a che non si esprime, non potrà giocare contro la Lazio: se dovesse essere assegnato il 3-0 a tavolino, questa partita si riterrà giocata e squalifica scontata. Nel caso in cui il 3-0 dovesse essere revocato nei successivi gradi di giudizio, Calhanoglu sarà di nuovo squalificato", le sue parole