Inter, Marotta contattò Allegri in due occasioni. E aveva ragione sulla Juventus

Sfida speciale per l'ad nerazzurro, in passato uno dei grandi artefici del dominio bianconero dell'utimo decennio

Inter-Juventus non sarà una gara come le altre per Giuseppe Marotta: l'attuale ad nerazzurro, prima di riportare lo scudetto a Milano, è stato uno degli artefici del dominio bianconero dell'ultimo decennio. Gli ultimi eventi accaduti a Torino, con l'addio di Cristiano Ronaldo e di Fabio Paratici e il ritorno in panchina di Allegri, hanno riportato i piemontesi in una situazione simile a quella che c'era con Beppe al comando delle operazioni. E, come scrive Tuttosport, i fatti sembrano avergli dato ragione: