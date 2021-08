Inter, Marotta e Ausilio sono chiamati all’ultima grande missione del 2021

I due dirigenti nerazzurri lavorano per rinnovare lo zoccolo duro della squadra

È stata un'estate non semplice per i tifosi dell'Inter. Dopo la vittoria dello scudetto, alcuni pezzi da novanta come Lukaku e Hakimi hanno lasciato il club. Nel marasma generale, i tifosi si sono aggrappati alla grande esperienza e bravura di Beppe Marotta. L'ad è riuscito, nonostante le grandi difficoltà della proprietà, ad allestire insieme a Piero Ausilio, una squadra in grado di competere per lo scudetto. Adesso iniziano le grandi manovre per rinnovare alcuni dei big rimasti in rosa, l'attenzione è rivolta in particolare a Lautaro, Brozovic e Barella.