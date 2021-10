Inter, Marotta: “Bonucci? E’ abile, le sue parole non fanno altro che motivarci”

L'ad nerazzurro a Mediaset: "Tutte le gare di Champions sono importanti, stasera dobbiamo ottenere la vittoria a tutti i costi"

Le parole di Bonucci? In questo momento c'è grande stress agonistico tra competizioni di club e nazionali. Leo è molto abile, questa sua affermazione non può fare altro che stimolarci maggiormente. Le difficoltà in Champions? Non abbiamo ancora fatto gol, è vero, ma le caratteristiche della nostra squadra sono offensive, in campionato siamo la squadra più prolifica. L'avversario di stasera è particolare, servirà un atteggiamento tattico offensivo e poi vedremo anche cosa faranno gli avversari".