Inter, Marotta: “In Champions cavalcata trionfale. Finale? Quella chance di Lukaku…”

"La nostra è stata una cavalcata trionfale e inaspettata, ma straordinariamente meritata perché arrivata grazie a vittorie ottenute contro avversarie di indubbio valore. La sconfitta per 1-0 contro il City un rammarico? Quando perdi 1-0 una finale di Champions è normale che ci sia del rammarico, ma il margine di differenza rispetto al City, in campo, è stato ridotto anche perché abbiamo avuto una grande chance di pareggiare con Lukaku. Onore ai vincitori. A noi aver perso la Champions in quel modo ha lasciato l'amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di essere una squadra matura".