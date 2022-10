Inter, Marotta, Inzaghi, Bastoni e Ferri “Ambasciatori Tartufo bianco di San Miniato”

Poche ore al calcio d'inizio di Fiorentina-Inter e la tensione sale, ma prima della consueta riunione tecnica c'è stata una piccola parentesi nel ritiro nerazzurro. Alessandro Bastoni, Riccardo Ferri, Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta hanno ricevuto il titolo di “Ambasciatori del Tartufo bianco di San Miniato”. Si tratta di un riconoscimento che la città a metà strada fra le province di Pisa, Firenze e Lucca conferisce – tramite Fondazione San Miniato Promozione – a personalità che si distinguono per vari motivi, dallo sport al sociale all’imprenditoria alla cultura e non solo.

Fondazione San Miniato Promozione è l’ente – completamente partecipato dal Comune di San Miniato – che organizza ogni anno la Mostra Mercato del Tartufo bianco di San Miniato. Una kermesse dedicata a questo re della tavola che San Miniato ha l’onore e l’onere di far conoscere al mondo. La Mostra – che ha un programma enogastronomico e uno culturale, con circa 60.000 visitatori per ogni edizione – quest’anno sarà declinata secondo il tema della sostenibilità ambientale, in un’area in cui un equilibrio particolare consente di coniugare le esigenze produttive/industriali con quelle di un ecosistema che – e questo è un privilegio – regala una gemma come il tartufo.