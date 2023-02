Inter, Marotta: “Lukaku non ancora al top, ma fiduciosi sul finale di stagione”

Le parole dell'amministratore nerazzurro prima del calcio d'inizio di Inter-Porto di Champions League in programma questa sera

Queste le sue considerazioni: "In questo turno sono coinvolte squadre di caratura notevole. Per noi è un test importante, questa squadra ha eliminato altre italiane di recente. Noi l'abbiamo preparata nel migliore dei modi, il pubblico lo sentiamo e sono certo faremo una bella partita.

Lukaku? Ha 103 chili da portare sulle spalle, deve essere perfettamente a posto dal punto di vista fisico e non lo è ancora. Sta recuperando la forma migliore, l'allenatore è l'unico che può valutarne efficienza ed utilizzo. Le partite ormai durano quasi 100 minuti e nell'economia della gara anche i co-titolari possono essere importanti. Un altro condizionamento di questa anomala stagione è rappresentato dal mondiale, che è arrivato a metà annata. Ha condizionato la ripresa dei calciatori, perché comporta un coinvolgimento psicofisico importante. Lukaku ha avuto anche un infortunio che l'ha fatto arrivare al Mondiale da comparsa. Purtroppo non ha potuto dare quello che tutti si aspettavano, ma siamo fiduciosi che in questo finale di stagione ritroveremo un giocatore importante e protagonista.