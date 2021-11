Inter, la sentenza di Marotta: “Niente illusioni ma gli Zhang ci hanno detto che…”

Beppe Marotta, intervistato da Radio Rai, ha parlato del futuro societario dell'Inter. Un futuro ancora con Suning al comando?

"Sicuramente sì, la proprietà ha profuso centinaia di milioni di euro in questi anni: dobbiamo essere riconoscenti. Ci hanno confermato la loro volontà di proseguire, non con il modello di prima, ovvero di dispensare investimenti, ma con sostenibilità interna. Ma questo non ci spaventa: si può sostituire con competenza e creatività anche di mercato. Questo per garantire l'obiettivo: non dispensare illusioni, ma l'ambizione fa parte integrante del nostro club", la sentenza di Marotta.