Gds – Inter, stavolta il matrimonio con Vidal non può proprio saltare: ecco perché

Un inseguimento durato un anno ma che stavolta dovrebbe andare in porto. Arturo Vidal sta per diventare un giocatore dell’Inter, esattamente come desiderato da Antonio Conte.

“Ma dodici mesi fa non c’erano i presupposti per arrivare a Vidal, mentre già a gennaio l’ipotesi si era trasformata in bozza di trattativa, con promessa di matrimonio.

Un matrimonio che stavolta non poteva proprio saltare: il patto di Villa Bellini è arrivato il giorno dopo la telefonata di Koeman a Vidal, nella quale il tecnico olandese comunicava ufficialmente al cileno di cercarsi una nuova squadra. Un assist perfetto per Conte, anche alla luce della necessità dell’Inter di non spendere prima di aver incassato dalle cessioni.

Vidal doveva liberarsi dal Barça e così farà oggi. E se le cose andranno via velocemente, non è escluso che possa pure prendere in serata un volo per Milano. Più facile che arrivi domani, quando Conte riabbraccerà anche i nazionali e la sua Inter 2.0 potrà finalmente partire. Destinazione vetta della classifica. Stavolta da tenere fino alla fine“, racconta oggi la Gazzetta dello Sport.