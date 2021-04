Inter, rivoluzione totale: cambia l’inno, in pole Max Pezzali. Diffuso subito?

L'Inter prosegue nella sua rivoluzione. Dopo logo e sede, cambierà anche l'inno della formazione nerazzurra: Max Pezzali in pole

L’Inter, sottolinea la Gazzetta dello Sport, cercava altro, anche dal punto di vista musicale. "E così ha contattato diversi artisti per scrivere il nuovo testo: più d’una traccia è arrivata di recente nella sede del club nerazzurro. Si è speso Giuseppe Povia, tifoso nerazzurro. Ma in realtà in vantaggio sarebbe ora l’inno scritto in tandem da Max Pezzali e dal produttore discografico Claudio Cecchetto, peraltro cantato dallo speaker ufficiale del club nerazzurro a San Siro, Mirko Mengozzi. La data del lancio non è ancora stata decisa, ma non dovrebbe poi mancare molto. Non è detto infatti che il club decida di aspettare la prossima stagione: il nuovo inno potrebbe essere diffuso già prima della fine di questo campionato".