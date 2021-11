Inter Media House, Monzani: “Attenzione per tutti i tifosi. Il video scudetto…”

Il Media House Director nerazzurro è tra gli speaker dell'evento Social Football Summit in corso allo Stadio Olimpico di Roma

Ospite del Social Football Summit in corso a Roma in questi giorni, Roberto Monzani , Media House Director dell' Inter , si è soffermato sul percorso di valorizzazione del brand intrapreso dal club nerazzurro anche attraverso una chiara strategia di comunicazione.

Queste le sue considerazioni: "L'Inter è un brand che vuole essere globale e rappresenta valori internazionali. Abbiamo fatto un grande lavoro sui contenuti anche nel mondo arabo dove c'è una grande fetta della fanbase. Ci vuole attenzione per i tifosi non italiani. Vincere sul campo è importante e ha aiutato il processo di rebranding. Il video celebrativo dello scudetto è stato il più visto della nostra storia. Per quanto riguarda il nostro piano editoriale ragioniamo dividendo tra contenuti festivi e feriali e cerchiamo di valorizzare i key moment. La Media House vuole porsi oltre il calcio".