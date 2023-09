TS – Inter, no agli svincolati? “Scelta che lascia perplessi”. Ma non è detto che…

"Per questo lascia perplessi la scelta da parte dell’Inter di non ricorrere al mercato degli svincolati per rimpolpare il comparto degli attaccanti (nel mazzo c’è sempre Okaka): la stagione è ancora all’alba e ci sarebbe il tempo, approfittando proprio della sosta, per permettere al prescelto di raggiungere una condizione fisica accettabile, come dimostra l’ingaggio del Papu Gomez da parte del Monza", scrive Tuttosport.