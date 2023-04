Inter, dopo Salerno solo messaggi positivi. E per la Champions c’è un aspetto che fa sperare

L'Inter non si è abbattuta dopo i recenti risultati in campionato e il confronto dopo Salerno ha caricato e compattato tutto il gruppo

"Quella parola sottolineata da Inzaghi nella conferenza della vigilia di Lisbona, “insieme”, vale una spiegazione. C’è un motivo per cui il tecnico ha insistito sul concetto di unione. Perché dopo Salerno la squadra e l’allenatore, supportati dalla società (del cui intervento parliamo in un altro pezzo), si sono confrontati a lungo sul momento negativo, sulla necessità di dare di più ma allo stesso tempo di non farsi condizionare dai risultati, a volte anche casuali. Resilienza, concetto che Inzaghi ha usato anche dopo l’1-1 con la Salernitana. Da quel confronto sono usciti solo messaggi positivi. In fondo, che poi sia arrivata la serata di Lisbona non può essere casuale. Ora la bravura sarà trasferire il tutto anche in A", spiega La Gazzetta dello Sport.