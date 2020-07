Inter-Messi, follia solo apparente: Zhang ci pensa davvero. E il precedente CR7-Juve…

Lionel Messi all’Inter? Un sogno impossibile, un’utopia, uno scenario irrealizzabile: Beppe Marotta e Antonio Conte si sono affrettati a spegnere sul nascere le voci che accostano il fuoriclasse del Barcellona ai nerazzurri. Eppure, secondo La Stampa, l’ipotesi di un trasferimento dell’argentino a Milano non è da escludere a priori:

“La Pulce, al momento, non è un obiettivo, ma nemmeno un sogno fragile o un gossip balneare: Zhang misura davvero la possibilità di strapparlo al Barcellona, e non velleitariamente ma cercando di insinuarsi nelle crepe di un rapporto non più perfetto. Il rinnovo ristagna, le voci d’insoddisfazione valicano la Ciutat Esportiva e i club in grado di finanziare un affare monstre si contano sulle dita di un mano“.

IL PIANO DI ZHANG – “Zhang sa che Messi può spalancare orizzonti commerciali altrimenti impossibili e quelli potrebbero giustificare una follia solo apparente: per questo sta studiando un piano e forse per questo ha permesso che a nutrire il sogno fosse uno spot della sua tv“.

IL PRECEDENTE – “Impossibile, scuotono la testa i razionali, attenti a schivare l’onda d’entusiasmo incontrollato che invade social e bar sport, ma impossibile si diceva anche di Ronaldo alla Juventus e Marotta stesso, all’inizio, parlava come oggi di «utopia». Poi, mentre gli indizi si accavallavano e le indiscrezioni diventavano sempre più circostanziate passò a «suggestione» e lasciò capire che qualcosa era cambiato. Di sicuro, in questa storia, c’è la tensione tra Messi e il Barça, cui è legato fino al 2021, come due anni fa c’era la volontà di Ronaldo di lasciare Madrid“.