L’Inter non migliora, Inzaghi nemmeno. Preoccupazione a tutti i livelli. Società convinta…

Il tecnico nerazzurro è finito sotto accusa. Troppe le otto sconfitte in campionato. Il passaggio col Porto potrebbe non bastare

Otto sconfitte a questo punto del campionato, sono tante, troppe. L'Inter è caduta per l'ennesima volta e sempre con una cosiddetta 'piccola', lo Spezia. Sul banco degli imputati è finito Simone Inzaghi. Naturale pensare che la gara di Champions contro il Porto sia fondamentale per il futuro del tecnico nerazzurro. "Il tempo, però, ha fatto sì che i dubbi esistano a prescindere da quel che accadrà martedì in Portogallo. E sono dubbi figli dei risultati e di un’Inter che non migliora. Che è uguale a se stessa. Perché, nel bene e nel male, anche l’allenatore è rimasto lo stesso che arrivò alla Pinetina nell’estate 2021", sottolinea la Gazzetta dello Sport.