Inter-Milan, quanta delusione: “A fine partita Bastoni e Dumfries furibondi con…”

Normale che dopo la sconfitta, nello spogliatoio la delusione fosse elevatissima. E pure qualche animo agitato

Un'ottima Inter per 70 minuti, poi totale blackout: il Milan si porta a casa il derby e lascia il boccone amaro ai nerazzurri, che hanno molto da recriminare soprattutto con sé stessi. E, come scrive La Gazzetta dello Sport, a fine match il nervosismo per il risultato e l'andamento della gara, non si era ancora placato: "Normale, però, che nello spogliatoio la delusione fosse elevatissima. E pure qualche animo agitato: Bastoni, dopo il fischio finale, era furibondo verso Theo Hernandez, anche Dumfries ha provato a farsi giustizia da solo rientrando in campo", scrive la Rosea.