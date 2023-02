Inter-Milan, pochi dubbi di formazione per Inzaghi. Brozovic, questa l’idea del tecnico

A due giorni dal derby, sono pochi i dubbi di formazioni per Simone Inzaghi . Il tecnico avrà l'intero organico a disposizione con Brozovic e Handanovic tornati in gruppo da un paio di giorni.

"Inzaghi valuterà il graduale inserimento del centrocampista, magari a partita in corso. In generale, non ci sono grossi dubbi di formazione aspettando il derby. Una stracittadina, a differenza di quanto successo in Supercoppa, da affrontare con un’Inter al gran completo".