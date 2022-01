Inter e Milan, si avvicina il derby. La data? Ecco l’ipotesi più calda. E non è detto…

C'è un appuntamento che è già stato cerchiato col pennarello rosso sul calendario: primo week- end di febbraio, derby

"Per la resa dei conti, la supersfida che potrebbe valere lo scudetto, la data precisa non è ancora stata stabilita, si aspetta prima di vedere come andrà avanti la Coppa Italia, ma l’ipotesi più calda è sabato 5. E non è detto che si giochi alle 20.45: la Lega valuta anche lo slot delle 18. Tardo pomeriggio o sera, poco cambia: il derby varrà un pezzo di scudetto", sottolinea il Corriere della Sera.