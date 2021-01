Inter, derby col Milan sul mercato svincolati? Offerto un nuovo giocatore ai due club

In attesa di affrontarsi nei prossimi giorni in campionato e Coppa Italia, Inter e Milan potrebbero sfidarsi sul mercato. TuttoSport rivela la nuova pista sulla quale potrebbero incrociarsi i destini delle due squadre: “E’ stato offerto al club nerazzurro Otávio, centrocampista offensivo del Porto il cui contratto andrà in scadenza a giugno. Stessa mossa sul brasiliano (con passaporto portoghese) è stata fatta con il Milan. Per ora i due club hanno preso nota: non è dato a sapersi se possa scatenarsi un altro derby, stavolta sul mercato svincolati”.