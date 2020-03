Inter e Milan, derby di mercato per un giovane portiere portoghese dello Sporting Lisbona

Inter e Milan sono pronte a scatenare un nuovo derby di mercato per un giovane talento portoghese. Secondo quanto riporta il quotidiano lusitano O Jogo, i due club milanesi sarebbero sulle tracce di Luis Maximiano, portiere classe ’99 dello Sporting Lisbona che in questa stagione è riuscito a conquistarsi un posto da titolare dopo aver scavalcato nelle gerarchie dei Leões il brasiliano Renan Ribeiro. Nazionale Under 21 del Portogallo, durante l’anno ha collezionato 21 presenze in Prima Squadra (13 in campionato, 4 in Europa League, 4 nelle coppe nazionali).