Inter, Milenkovic possibile solo se parte Skriniar. Vice de Vrij? Non solo Acerbi

Le manovre dell'Inter per quanto riguarda la difesa ruotano tutte intorno al futuro di Milan Skriniar. La Gazzetta dello Sport fa il punto: "Skriniar è sereno, al riguardo. Chi gli sta vicino lo dipinge molto concentrato sull'Inter e molto poco influenzato dale voci di mercato, come invece accaduto in passato a suoi compagni. Anche perché lui stesso sa che non ci sono più mosse concrete che lo riguardino ormai da tempo. Anche ieri l'Inter non ha registrato movimenti particolari, né da Psg né da Chelsea. E di conseguenza, nessuno da Appiano muove un passo in direzione Fiorentina per Milenkovic, che in nerazzurro potrebbe sbarcare solo in caso di addio dello slovacco. L'unica operazione possibile, ad oggi, sarà l'arrivo di un centrale che faccia da back-up di De Vrij: di Acerbi s'è già detto, ma l'Inter sta prendendo in esame anche profili più giovani. In fascia, ad oggi, nessun innesto è previsto. Ma c'è oltre un mese di mercato davanti e diverse partite da giocare. Guai ad escludere a priori qualcosa. In fondo, bisogna saper convivere con un minimo di incertezza. Skriniar ne sa qualcosa. In un mese è passato dall'esser stato virtualmente ceduto a un'ipotesi concreta di rinnovo sul tavolo".