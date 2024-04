"Dove alleno io, aumentano i ricavi e si vincono trofei" diceva Simone Inzaghi l'anno scorso in conferenza stampa: all'inizio sembrava soltanto una frase per portare acqua al proprio mulino, mentre il tecnico stava semplicemente raccontando la verità. E Tuttosport snocciola infatti tutti i milioni guadagnati dall'Inter sotto la sua gestione: "Il conteggio potrebbe arricchirsi di altri 190 milioni al termine di questa stagione. Tra nuove competizioni molte remunerative e montepremi dei tornei esistenti in crescita, la capacità di Simone Inzaghi di collezionare trofei alla guida dell’Inter continua a portare ricavi cospicui nelle casse societarie, bisognose di propellente per autofinanziarsi. Il fixing era arrivato a circa 270 milioni al termine della scorsa annata grazie alla pioggia di soldi della finale di Champions League. I forzieri nerazzurri hanno immagazzinato altri bottini sportivi negli ultimi mesi. La vittoria con l’Empoli ha avvicinato ulteriormente lo scudetto e ha già regalato un verdetto matematico: la qualificazione alla prossima Champions.

Inzaghi non ha commentato questo successo lunedì sera nel dopo-partita a causa di uno dei suoi consueti abbassamenti di voce, che in questo caso gli ha evitato di rispondere alle domande sul caso Acerbi. Questo traguardo rende già sicuro l’afflusso di 50 milioni per essere al via della prima Champions a 36 squadre, con un minimo di otto partite nel maxi-girone anziché le sei attuali. L’edizione in corso si è chiusa agli ottavi con l’Atletico Madrid, ma ha comunque portato quasi 40 milioni in più (rispetto ai 45 minimi già sicuri lo scorso maggio) tra incassi da stadio, bonus per i punti delle singole gare e l’approdo tra le 16 dell’eliminazione diretta. Il cammino europeo 2023-24 ha assicurato la qualificazione al primo Mondiale per club nel 2025 negli Stati Uniti: fanno altri 50 milioni legati alla sola partecipazione. Ai ricavi internazionali bisogna sommare quelli interni. La conquista dello scudetto porterebbe circa 20 milioni in più rispetto al 3° posto di un anno fa in virtù dell’incremento della quota dei diritti tv relativa alla posizione in classifica.