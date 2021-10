Allenamento pomeridiano, l’Inter ritrova ‘gli europei’: i minutaggi in Nazionale

I giocatori che hanno risposto alle convocazioni delle varie federazioni europee sono rientrati a Milano

Dopo il rientro dei Nazionali azzurri, oggi pomeriggio alla Pinetina arriveranno gli altri giocatori convocati dalla varie federazioni europee. Tranne Dzeko, l'attaccante dell'Interquesta sera sarà impegnato con la Bosnia nella gara contro l'Ucraina, rientrerà domani ad Appiano Gentile. Barella ha giocato con l'Italia 143 minuti, Bastoni ha giocato da titolare entrambe le partite e fino in fondo, ha quindi collezionato con la maglia della Nazionale 180 minuti prima di rimettersi a disposizione di mister Inzaghi. Era convocato anche Dimarco, zero minuti per lui con l'Italia e una chance di partire da titolare nella gara con la Lazio se Inzaghi deciderà di dare spazio a chi è più riposato. Perché Perisic, ha giocato entrambi le partite che la Croazia aveva in programma in questa pausa: 180 minuti e un gol per lui. Brozovic ha giocato entrambi gli incontri per 174 minuti.