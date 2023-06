Inter, c’è anche Loftus-Cheek nel mirino. Altre due le priorità in mezzo: “Senza cedere nessuno”

L'Inter si è informata anche per il centrocampista con il Chelsea. Ma in pole position c'è uno tra Frattesi e Milinkovic-Savic

Tanti i discorsi affrontati nel primo incontro tra l'Inter e il Chelsea. Oltre agli affari Lukaku e Koulibaly e Onana, si parlato anche del centrocampista Loftus-Cheek. Il giocatore è in uscita da Londra e potrebbe interessare l'Inter che, per il momento, in quel settore ha altri obiettivi.