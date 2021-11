Inter, missione primato entro Natale: il calendario aiuta. Napoli e Milan…

I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo aver accorciato il gap in classifica, puntano ora a riprendersi la vetta

Fabio Alampi

L'Inter di Inzaghi, dopo aver conquistato l'accesso agli ottavi di Champions League, punta a dare continuità al successo contro il Napoli e accorciare ulteriormente il gap dalla vetta in campionato. I nerazzurri hanno una nuova missione: tornare al primo posto entro Natale. Così scrive Tuttosport:

"Una nuova missione. Simone Inzaghi e la sua Inter, dopo aver evitato la fuga di Milan e Napoli, riportandosi a meno 4 dalla coppia di testa del campionato, grazie anche ai due risultati negli scontri diretti delle scorse settimane (1-1 nel derby e vittoria per 3-2 con gli azzurri), e aver raggiunto con una gara di anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions (rendendo così l'ultima partita a Madrid contro il Real uno spareggio per il primo posto e non una battaglia da dentro-fuori), ora hanno in mente di aggiungere un'altra tacca alla loro stagione. Ovvero: tornare in vetta alla classifica della Serie A entro Natale, entro la fine del 2021".

Un aiuto dal calendario

"Ora l'Inter si trova davanti un calendario che i nerazzurri, da buoni campioni in carica, dovranno sbranare, a partire dalla trasferta di questa sera a Venezia contro un avversario comunque non semplice quando gioca in casa propria. Al Penzo, in cinque gare, la squadra di Zanetti ha sconfitto Fiorentina e Roma, pareggiando col Torino. Non sarà semplice, ma questa Inter non può permettersi di lasciare punti in Laguna (dove, per esempio, hanno vinto Spezia e Salernitana). E non può farlo neanche mercoledì quando a San Siro arriverà lo Spezia dell'ex Thiago Motta.

Due giornate, le prossime, per mettere pressione a Napoli e Milan che nel frattempo avranno sfide complicate: entrambe giocheranno contro il Sassuolo (prima i rossoneri), il Napoli domani ritroverà come avversario Sarri , mentre il Milan mercoledì sarà a Marassi contro l’ex Shevchenko. Il weekend del 4-5 dicembre l'Inter sarà poi impegnata a Roma per la prima contro Mourinho e quella sarà senza dubbio la partita col coefficiente di maggiore difficoltà per i nerazzurri che poi chiuderanno l'anno contro Cagliari (in casa), Salernitana (fuori) e Torino (Milano), mentre le due attuali capoliste, quando l'Inter sarà a Salerno, duelleranno fra di loro domenica 19 a San Siro".