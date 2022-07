Inter, Mkhitaryan riserva solo in teoria: “I piani di Inzaghi con lui e Asllani”

Come cambia la mediana dell’Inter con i nuovi acquisti. Simone Inzaghi ha chiesto un vice-Brozovic ed è stato accontentato con l’arrivo di Asllani, ma non solo. Oggi La Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sul gioco delle coppie che ha in mente l’allenatore nerazzurro in vista della prossima stagione. “Adesso Mikhitaryan, il cui contratto partirà ufficialmente proprio oggi, prende il ruolo del cileno in uscita, anche filosoficamente. Sarà una specie di sesto uomo del basket: riserva solo in teoria, in pratica molto di più. Può occupare tutte le caselle della mediana, ma lo si vedrà soprattutto sul centrosinistra: lì si alternerà con Calhanoglu, in un bel concerto di piedi buoni. Dall’altro lato, sul centrodestra, per far rifiatare Barella riecco il sempreverde Roberto Gagliardini, destinato a rimanere. Era stato messo in vetrina, ma nessun compratore veramente interessato è passato in viale della Liberazione. Inzaghi, ben contento che “Gaglia” rimanga, intende valorizzarlo dandogli minuti in più rispetto all’ultimo anno: il turnover sarà studiato visti gli impegni serrati.