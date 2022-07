Mkhitaryan: “Ho ritrovato Lukaku più forte. Ecco perché ho scelto l’Inter”

Henrikh Mkhitaryan, nuovo acquisto di casa Inter, ha parlato così a DAZN verso l’inizio della nuova stagione: “Come sono stato accolto dal gruppo? Ho sentito tanto Dzeko, Lukaku e Darmian, con cui avevo già giocato. Mi hanno raccontato tanto. Ho scelto l’Inter, mi spiace aver lasciato Roma, ma il calcio cambia velocemente e io voglio ancora vincere. Mourinho e la Roma hanno provato in tutti i modi a convincermi, è vero, ma per me essere all’Inter è stata la decisione migliore. Loro hanno preso Dybala e sono molto contento.