GdS – Inter, oggi Mkhitaryan in gruppo: Inzaghi lo vuole titolare col City

"Dà ottimismo vedere Henrik Mkhitaryan correre spedito e sciolto in una seduta solitaria, l’ultima perché da oggi torna in gruppo. I prossimi allenamenti dovrebbero bastare per portarlo a una forma sufficiente, lo ha confermato lui stesso: «Farò di tutto per giocare e vincere». Se tutto proseguirà per il meglio, a lui il ruolo di mezzala assaltatrice: quasi mai Inzaghi ha rinunciato a Micki, figurarsi in un match in cui serve saggezza ed esperienza. Nei piani del tecnico l’armeno serve per colpire il City negli attimi, si spera tanti, in cui la palla sarà nerazzurra".