Inter, Mkhitaryan sta sempre meglio e si candida per una maglia da titolare a Istanbul

Henrikh Mkhitaryan sta sempre meglio e si candida per una maglia da titolare a Istanbul. È quanto riporta la Gazzetta dello Sport con i rumors che arrivano da Appiano Gentile che strappano un nuovo sorriso al popolo nerazzurro. "Micki è stato l’uomo chiave della stagione, a sorpresa di tutti: quando Brozovic si è infortunato a settembre, nel pieno della prima crisi stagionale nerazzurra, nessuno si sarebbe aspettato che da lì in poi – soprattutto in Europa – l’Inter sarebbe tornata ad essere dominante".

"L’armeno ha portato esperienza, qualità e intelligenza tattica. È uomo ovunque, garanzia di equilibrio tra i reparti e collante perfetto tra la mediana e l’attacco. Il gol al Milan nella semifinale di andata è solo un clic in mezzo a tantissime cose belle fatte vedere da Micki in questa stagione. Ex United, sa come sorprendere anche il City".