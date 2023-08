Inter-Monza, De Vrij per Acerbi? Non è ancora detto. E Frattesi scalpita

Tra cinque giorni l'Inter farà il suo debutto in campionato. Acerbi ancora in dubbio per la sfida contro il Monza

Gianni Pampinella Redattore

Tra cinque giorni l'Inter farà il suo debutto in campionato. La squadra di Inzaghi ospiterà a San Siro il Monza degli ex D'Ambrosio e Gagliardini. Da settimane Simone Inzaghi prova gli 11 che debutteranno contro la squadra di Palladino, al netto dell'unico infortunio attualmente in rosa.