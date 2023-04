Inter, Inzaghi cambia con il Monza. Calhanoglu torna tra i convocati. Skriniar…

Archiviata la vittoria di Champions League contro il Benfica, l'Inter domani è attesa dalla gara di campionato contro il Monza. I nerazzurri hanno conquistato appena 1 punto nelle ultime quattro giornate e contro la squadra di Palladino è vietato sbagliare. Come sottolinea Repubblica, Simone Inzaghi potrebbe far riposare alcuni dei giocatori partiti titolari dall'inizio a Lisbona.

"Ma non sarà una rivoluzione. Il tecnico piacentino potrebbe fare riposare Acerbi, preferendogli De Vrij, e con ogni probabilità farà rifiatare Darmian, con D'Ambrosio pronto a prendere il suo posto. A centrocampo è probabile che siederà in panchina Mkhitaryan, che potrebbe essere sostituito da Gagliardini o al limite da Asllani. A sinistra, a Dimarco potrebbe essere preferito Gosens, già in gol con la Salernitana. In attacco, spazio a Lukaku al posto di Dzeko di fianco a Lautaro. A conti fatti, la metà dei giocatori di movimento".