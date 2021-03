SM – Nazionali? No, ecco la vera preoccupazione di Conte. Inter, mossa del nutrizionista

Il punto in casa nerazzurra da SportMediaset: il tecnico, col suo staff, sta curando ogni aspetto per non perdere la forma dei calciatori

Marco Astori

E' confermato il via libera dell'ATS di Milano ai giocatori dell'Inter convocati dalle proprie nazionali di partire, nonostante la nuova positività emersa poco fa di un membro del gruppo squadra. SportMediaset spiega la posizione di Antonio Conte, che vuole curare ogni singolo dettaglio: "La preoccupazione di principale di Conte, nazionali a parte, è quella di riprendere al più presto il lavoro ad Appiano per non far perdere ulteriore condizione ai giocatori sani, che si stanno comunque allenando a casa cercando di seguire un programma di mantenimento rigoroso. Il nutrizionista dello staff Pincella fa infatti arrivare i pasti a domicilio per curare anche l'alimentazione lontano dalla Pinetina", riporta l'emittente.