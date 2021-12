Inter-Mourinho, il retroscena del 2019: “Voci di corridoio dicono che José…”

Domani lo Special One - che oggi non ha indetto alcuna conferenza stampa - sfiderà così il tanto amato passato. Ma da avversario e mai da nemico

C'è tanta attesa per la gara di domani sera dell'Olimpico tra la Roma di José Mourinho e l'Inter di Simone Inzaghi. Più che per la partita in sé, che rappresenta comunque un big match, i riflettori saranno tutti puntati sullo Special One, che tornerà ad affrontare per la prima volta la squadra con cui ha vinto tutto. E che ha sfiorato di allenare anche una seconda volta: "Voci di corridoio non confermate, leggende tramandate ai posteri non rappresentanti una verità assoluta, sostengono pure che anni fa Mou, una volta appreso che la famiglia Zhang avrebbe investito ingenti quantità di denaro per puntare al tricolore, avesse sperato nel ritorno a Milano. Ma l’Inter scelse Conte e Josè non poté mantenere fede a quanto dichiarato nei lustri passati. Ecco che domani lo Special One - che oggi non ha indetto alcuna conferenza stampa - sfiderà così il tanto amato passato. Ma da avversario e mai da nemico", scrive Tuttosport.