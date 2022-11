Inter, multa per Lautaro? Ecco la risposta da viale della Liberazione

La serata in discoteca di Lautaro Martinez con la compagna e alcuni amici non è di certo passata inosservata. L'attaccante dell'Inter avrebbe potuto gestire la situazione in maniera diversa il giorno dopo la sconfitta rumorosa contro la Juventus? Per il club nerazzurro sicuramente sì, ma resta da capire cosa accadrà ora.

Inter, multa in arrivo per Lautaro?

Si legge sul Corriere dello Sport: "Da viale Liberazione è trapelata immediatamente una profonda irritazione. Tanto che l’ipotesi di una multa viene presa in seria considerazione. Nessuna conferma ma nemmeno nessuna smentita, semplicemente «sono cose interne». Insieme all’arrabbiatura, la dirigenza non ha nascosto la delusione per un comportamento che mette in evidenza come Lautaro non abbia compreso la gravità della situazione, il peso di una sconfitta come quella rimediata a Torino, e ovviamente che, in questo momento, ogni sforzo deve essere dedicato alla ripresa della squadra.