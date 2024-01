Muriel accostato anche all’Inter: la decisione dell’Atalanta sul suo futuro

In queste settimane, il nome di Luis Muriel è stato accostato anche all’Inter come possibile rinforzo per l’attacco

In queste settimane, il nome di Luis Muriel è stato accostato anche all’Inter come possibile rinforzo per l’attacco. Come riportato da calciomercato.com oggi, “l’Atalanta ha deciso di non valutare offerte per Luis Muriel. Il colombiano resterà fino a giugno a Bergamo”, si legge. Il suo contratto è in scadenza proprio al 30 giugno 2024.