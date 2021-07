Inter, Nainggolan al Cagliari senza risoluzione? Per evitare minusvalenze…

L'aggiornamento sulla trattativa che riguarda il futuro del belga

Si continua a lavorare anche per il trasferimento di Radja Nainggolan al Cagliari. Anzi, è stato questo il principale argomento del summit di ieri tra i due club. Spiega la Gazzetta dello Sport: "In viale della Liberazione è stato Radja Nainggolan l’oggetto dell’incontro tra due club legati da antica amicizia: il belga è il secondo passo di un viaggio che ha come destinazione finale Nandez, vero obiettivo di Simone Inzaghi per il post-Hakimi. Il primo movimento era accompagnare Dalbert sull’isola con un prestito condito da un riscatto a 9 milioni. Fatto quello, ecco la risoluzione della pratica Ninja, che aspetta solo di lasciare i nerazzurri per tornare da Leonardo Semplici. Questa operazione sarebbe slegata dalla trattativa per Nandez, ma la pratica è un po’ diversa dalla teoria: accontentare economicamente Radja serve ad ammorbidire il Cagliari nel prezzo del prestito dell’uruguaiano".